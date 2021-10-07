Власти Оренбургской области сообщили, что число жертв отравления алкоголем выросло до 11 человек

Еще двоих пострадавших врачи сейчас пытаются спасти, сказали в пресс-службе регионального правительства. По словам чиновников, люди отравились ядовитым метиловым спиртом, передает «Интерфакс».
2021-10-07T22:31:25+03:00
2021-10-07T22:31:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 07 октября 2021
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