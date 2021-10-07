Корпорация Майкрософт заявила, что российские хакеры причастны к 58% зафиксированных кибератак за год

Хакеры из России остаются абсолютными лидерами по количеству попыток взлома электронных систем в мире. Кроме них выделяется только Северная Корея. При этом зафиксированных из КНДР кибератак было в два раза меньше. В отчете компании Microsoft за 12 месяцев начиная с июля прошлого года особенно подчеркивается деятельность российской хакерской группировки Nobelium, которой приписывают большинство атак на ряд западных стран.

Российских хакеров чаще всего интересовали иностранные государственные структуры, базы данных аналитических центров и IT-компании. По данным агентства Рейтер, в результате кибератак они получали информацию о санкциях в отношении России и мерах по предотвращению пандемии. В основном злоумышленники нападали на США, Украину и Великобританию.

Сегодня американский телеканал CNN сообщил о кибератаках на правительственные серверы США в течение последних месяцев. Нападения приписывают якобы находящимся в России хакерам.