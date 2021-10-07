В Оренбургской области от отравления суррогатным алкоголем умерло 10 человек

О гибели жителей двух муниципалитетов востока Оренбургской области стало известно после сообщения регионального управления следственного комитета. Сначала поступила информация о девяти скончавшихся, но позже их число увеличилось до десяти, кроме того по разным сведениям от одного до трех человек находятся в тяжелом состоянии в больнице. В одном из районов погибло сразу две семьи.

По данным следствия, умершим от 36 до 73 лет, предварительная причина смерти – токсическое действие этанола. Сообщается, что они употребляли нелегальный алкоголь.

По этим случаям Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статье производство и сбыт товаров, повлекшее смерть людей.

Правительство региона сообщило, что алкоголь продавался в разной таре и в разных местах. Губернатор Денис Паслер поручил главам территорий экстренно проинформировать население о недопустимости употребления суррогатного алкоголя.

Сейчас проводится расследование, а также обыски в местах предполагаемого сбыта алкоголя.