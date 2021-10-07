Z Архив новостей новости
5 13 6 554
22:03, 07 октября 2021

В Оренбургской области от отравления суррогатным алкоголем умерло 10 человек

О гибели жителей двух муниципалитетов востока Оренбургской области стало известно после сообщения регионального управления следственного комитета. Сначала поступила информация о девяти скончавшихся, но позже их число увеличилось до десяти, кроме того по разным сведениям от одного до трех человек находятся в тяжелом состоянии в больнице. В одном из районов погибло сразу две семьи.

По данным следствия, умершим от 36 до 73 лет, предварительная причина смерти – токсическое действие этанола. Сообщается, что они употребляли нелегальный алкоголь.

По этим случаям Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статье производство и сбыт товаров, повлекшее смерть людей.

Правительство региона сообщило, что алкоголь продавался в разной таре и в разных местах. Губернатор Денис Паслер поручил главам территорий экстренно проинформировать население о недопустимости употребления суррогатного алкоголя.

Сейчас проводится расследование, а также обыски в местах предполагаемого сбыта алкоголя.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Концерт под портретом Сталина прошел в красноярской школе в День учителя 00:33 Концерт под портретом Сталина прошел в красноярской школе в День учителя Родители возмутились, а учителя пояснили, что просто хотели обратиться к истории…

5 328 6 29007 06.10
8читать ;смотреть
Блоги

Михаил Новицкий актер, музыкант, эколог

Кто кричал «Слава Украине!» в Петербурге? Всем присутствующим было приказано оставаться на местах, ибо пассажиры кораблика должны дать письменные пояснения, кто из них посмел кричать во время плавания «Слава Украине!»...

5 453 6 49827 03.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

И снова об иноагентах и Британии Если кратко: частью британской истории и культуры стало регулярное использование незаконных приемов в международных делах во благо интересов Королевства…

5 169 6 18813 04.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Об этом Сара Рейнсфорд и BBC не расскажут Среди упомянутых целей проектов — стимулирование правозащитной деятельности, поддержание ЛГБТ-сообщества, развитие сети независимых журналистов и блогеров… Инициирование и продвижение таких проектов выходит за рамки российского законодательства…

5 79 6 8885 04.10
Блоги

Отчет Технической группы по проверке системы ДЭГ Выдвигаемые экспертами версии о «подозрительном» поведении графиков связаны с внешними факторами, к примеру, временем информационных рассылок…

5 166 6 23648 01.10
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Наконец-то игровой фильм про Литвиненко! Показ сериала состоится в середине следующего года…

5 31 6 5256 01.10
Интервью Интервью

Дмитрий Рогозин гость: Дмитрий Рогозин глава «Роскосмоса»

О запуске на МКС киноэкипажа Все настаивали на том, чтобы, с одной стороны, сделать первое честное кино о реальном космосе в самом космосе, и не руками дилетантов, а именно профессиональных кинематографистов…

5 41 6 7069 05.10
Блоги

ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…

5 102 6 18093 01.10
Новости

Уровень доверия россиян к президенту как политическому институту опустился до минимального значения с 2013 года Он составил, согласно опросу «Левада-Центра», 53%...

5 30 6 10561
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Год без Ирины Славиной Славину затравили. Её сожгли в огне травли…

5 47 6 8968 02.10
Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что шокирован информацией о пытках заключенных в Саратовской области По его словам, все, кто должен был, но не предотвратил это, должны понести ответственность…

5 38 6 7598
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

Нет суда, нет общественности. Ничего нету. Есть только Путин. Который захочет – сгноит, захочет – выпустит обратно в список Форбс…

5 50 6 10743 17:08
#слушать 34:47 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

+ «Мне не за что просить прощения» «Мне не за что просить прощения» «Что касается наших изоляторов, где мы держим осужденных и фигурантов уголовных дел, — они не хуже, чем в Британии или США. Я вам это гарантирую»...

5 154 6 32668 01.10
8читать ;смотреть
Новости

Уголовное дело против уроженцев Дагестана, которые избили пассажира метро, переквалифицировано на более тяжкую статью Об этом сообщила официальный представитель следственного комитета Светлана Петренко…

5 27 6 6455
Блоги

Михаил Саакашвили из тюрьмы обратился к своим сторонникам с письмом Политик призвал граждан принять участие в сегодняшних местных выборах, а затем защищать результаты голосования…

5 88 6 21826 02.10
Блоги

Письмо матери Ильи Сачкова Владимиру Путину Я уверена, что теперь многие задумаются об отъезде из страны. И опять «потекут мозги» за границу, а здесь останутся блогеры, бездарные певцы и прочие «Шариковы»...

5 227 6 57115 06.10

Популярное за неделю

Новости

В Москве за сутки выявлено 5404 новых заболевших коронавирусом Вчера было 3589 заболевших…

5 18 6 13929
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Мы вытащили из урны 6 голосов реальных избирателей, заменили их 6 голосами бота, и при 10% ботов мы имеем 100% за «Единую Россию». В Чечне не сработали бы лучше, а вы — блокчейн, блокчейн…

5 41 6 61691 02.10
#слушать 50:24 8читать $скачать HD / SD
Голосование

3537144
«Судебные дела Московского царства эпохи первых Романовых, ХVII век»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 3625 03.10
Блоги

Открытое письмо Артура Стеценко, мужа вице-президента Сбербанка Марины Раковой «Я не комментирую ситуацию с Мариной, так как действительно не знаю, где она находится. Но хотел бы сказать про моих бывших коллег…»

5 158 6 190325 03.10
Интервью Полный Альбац

гости: Сергей Смирнов, Роман Доброхотов, Галина Арапова, Григорий Охотин

Куда несётся Кремль? Евгения Альбац: Я себе задавала вопрос: ну откуда у них такая истерика? Что с ними происходит? Я сегодня ночью, когда читала это расследование, все поняла…

5 62 6 61259 04.10
#слушать 47:31 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9284101
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5046599

Сегодня в эфире