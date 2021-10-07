Российские регионы вводят новые ограничения на фоне роста заболеваемости КОВИД-19

В Татарстане антиковидные меры введут с понедельника. Не привитые люди старше 65 должны будут оставаться дома на карантине. Осложнится жизнь и для более молодых граждан республики, которым для посещения заведений общепита и общественных мест нужно будет предъявить куар-коды. Устроителям спектаклей и концертов придется заполнять залы только наполовину.

С пятницы электронные метки в качестве пропуска станут обязательными в Калининградской области.

С субботы это правило вводят в Вологодской, где это оно распространяется на проходящих диспансеризацию. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков ввел запрет на посещение больниц, образовательных и социальных учреждений. Теперь навестить тех, кто там находится смогут только родственники, причем, переболел коронавирусом или сделавшие прививку при наличии соответствующего подтверждения.

Оперативный штаб сообщил о двадцати семи с половиной тысячах новых случаях коронавируса за прошедшие сутки. От последствий заболевания скончалось 924 человека.