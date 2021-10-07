Тверской суд Москвы отправил в СИЗО бывшего вице-президента Сбербанка Марину Ракову

Ее арестовали до 6 декабря, передает «Интерфакс». Ракову обвиняют в крупном мошенничестве на посту заместителя министра образования. Из Сбербанка ее уволили на днях. Подозреваемая не явилась на допрос и была объявлена в розыск, затем ее задержали.