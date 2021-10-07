Тверской суд Москвы отправил в СИЗО бывшего вице-президента Сбербанка Марину Ракову

Ее арестовали до 6 декабря, передает «Интерфакс». Ракову обвиняют в крупном мошенничестве на посту заместителя министра образования. Из Сбербанка ее уволили на днях. Подозреваемая не явилась на допрос и была объявлена в розыск, затем ее задержали.
2021-10-07T22:01:30+03:00
2021-10-07T22:01:30+03:00
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22:01, 07 октября 2021
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