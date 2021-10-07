В МИДе заявили, что Россия считает абсурдной ситуацию вокруг инцидента с Алексеем Навальным

Москва сама всячески стремится содействовать расследованию и установлению истины, уверяет замдиректора департамента ведомства по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Константин Воронцов, передает ТАСС.

На днях США и еще 44 страны, которые входят в Организацию по запрещению химического оружия, передали России вопросы, которые связаны с отравлением политика Алексея Навального в августе прошлого года. В американском Госдепартаменте выразили уверенность, что его пытались убить агенты ФСБ с помощью нервно-паралитического яда. Россию, в частности, спросили, какие именно шаги предприняли российские власти в связи с использованием химического оружия на российской территории.

Российские власти отрицают факт применения запрещенного оружия. Уголовное дело по факту отравления Навального так и не возбудили.

