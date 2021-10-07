В Туркмении избили и увезли женщину, которая сфотографировала очередь за хлебом, сообщает издание Turkmen.news. По словам очевидца, никто из людей в очереди не вступился за нее, потому что сочли, что нападавшие были сотрудниками госбезопасности в гражданской одежде. Власти страны отрицают продовольственный кризис.
2021-10-07T21:02:59+03:00
2021-10-07T21:02:59+03:00
https://echo.msk.ru/news/2916060-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:02, 07 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…