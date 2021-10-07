В Туркмении избили и увезли женщину, которая сфотографировала очередь за хлебом, сообщает издание Turkmen.news. По словам очевидца, никто из людей в очереди не вступился за нее, потому что сочли, что нападавшие были сотрудниками госбезопасности в гражданской одежде. Власти страны отрицают продовольственный кризис.