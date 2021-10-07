В Германии начался суд над столетним бывшим охранником нацистского концлагеря

Его подозревают в соучастии в убийстве более 3,5 тысяч человек, передает британская медиакомпания «Би-би-си». Обвинение полагает, что в концлагере Заксенхаузен фигурант лично расстреливал советских военнопленных и отправлял людей в газовые камеры. Имя подсудимого полностью не раскрывают – в СМИ его называют Йозеф С.
2021-10-07T21:02:40+03:00
2021-10-07T21:02:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 07 октября 2021
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