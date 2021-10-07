Глава «Роскосмоса» предположил, что спутники проекта Илона Маска могут применяться в военных целях

Руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин считает, что с помощью аппаратов компании SpaceX можно менять полетные задания крылатых ракет, управлять спецназом и агентурной сетью. Речь идет о проекте спутникового интернета Starlink.

В эфире Первого канала Рогозин сказал, что «Роскосмос» не будет стоять на месте и госкорпорация представила президенту программу «Сфера», в рамках которой будет выведено на орбиту сотни аппаратов для защиты суверенитета в информационной среде.

Стоит отметить, что американская компания SpaceX по ряду направлений является прямым конкурентом «Роскосмоса».