Российский моряк с судна, на котором нашли тонну кокаина, взят под стражу во Франции

Еще один россиянин из состава экипажа отпущен под подписку о невыезде, сообщили РИА Новости в российском посольстве.
Судно было задержано по вторник в порту Дюнкерка. Оно шло под флагом Либерии из Бразилии в Северную Европу.
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Еще один россиянин из состава экипажа отпущен под подписку о невыезде, сообщили РИА Новости в российском посольстве.
Судно было задержано по вторник в порту Дюнкерка. Оно шло под флагом Либерии из Бразилии в Северную Европу.
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…