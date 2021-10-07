В грузинском тюремном ведомстве опровергли, что в камере Михаила Саакашвили нет телевизора

Бывший президент купил его на собственные средства в магазине на территории тюрьмы в городе Рустави, сказал замглавы пенитенциарной службы. Чиновник отрицает и заявления адвокатов политика о том, что ему не выдали матрас.

Католикос-патриарх Грузии Илия Второй призвал Саакашвили прекратить голодовку. В церкви этим вечером сообщили, что экс-глава государства отказался это сделать. Михаил Саакашвили был задержан на прошлой неделе, когда впервые за 8 лет вернулся в страну. Это произошло накануне местных выборов, на которых победила правящая партия. Саакашвили ранее заочно был приговорен на родине суммарно к 9 годам заключения.