Конституционный суд Польши подтвердил превосходство законодательства страны над европейским правом

С соответствующим запросом еще в марте обратился премьер-министр Матеуш Моравецкий. Это произошло после того, как европейский суд принял решение о том, что очередная реформа польской судебной системы, касающаяся Национального судебного совета, может нарушать законодательство ЕС.

Осудила решение Конституционного суда Польши Европейская народная партия, крупнейшая в Европарламенте. В ее заявлении говорится, что правительство Польши ведет страну к выходу из ЕС.

