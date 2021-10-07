В Нигерии подан иск к британско-нидерландской нефтегазовой компании Royal Dutch Shell на 2 миллиарда долларов

Нигерийская нефтяная компания Aiteo Eastern E&P требует возместить потери от заключенной в 2015 году сделке по продаже нефтяных активов, передает агентство «Блумберг». Дело будет рассматривать федеральный суд в Нигерии.
2021-10-07T20:04:05+03:00
2021-10-07T20:04:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 07 октября 2021
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