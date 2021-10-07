В Японии более 20 человек пострадали в результате землетрясения,

Это передает телеканал NHK. Его магнитуда составила 5,9. В Токио временно было остановлено метро и движение скоростных поездов. Поступают сообщения о прорывах водопроводов
2021-10-07T20:03:30+03:00
2021-10-07T20:03:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:03, 07 октября 2021
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