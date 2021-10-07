Пользователи ряда стран жалуются на сбой в работе «Википедии»

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. Наибольшее число жалоб зафиксировано в США и Канаде. Российские пользователи также сообщают о неполадках в работе онлайн-энциклопедии.