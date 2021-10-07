Пользователи ряда стран жалуются на сбой в работе «Википедии»

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. Наибольшее число жалоб зафиксировано в США и Канаде. Российские пользователи также сообщают о неполадках в работе онлайн-энциклопедии.
2021-10-07T20:02:39+03:00
2021-10-07T20:02:39+03:00
https://echo.msk.ru/news/2916026-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:02, 07 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…