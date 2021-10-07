Россия передала ОЗХО ответ на запрос 45 стран по ситуации с Алексеем Навальным

Это сообщил постпред России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин. По его словам, Москва ждет исчерпывающих ответов как на ранее заданные вопросы по делу об отравлении Навального, так и на новые.

На днях США и еще 44 страны спросили у России, в частности, какие именно шаги предприняли российские власти в связи с использованием химического оружия на российской территории. Речь идет об отравлении политика Алексея Навального. Российские власти отрицают причастность к этому госструктур, а также факт применения запрещенного оружия.

