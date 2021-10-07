«Единая Россия» утвердила список кандидатов на посты глав 17 комитетов Госдумы

Так, бывшего министра труда и соцзащиты Максима Топилина фракция предлагает назначить на пост главы комитета по экономической политике, бывшего замминистра обороны Андрея Картаполова — на должность председателя комитета по обороне. Депутат Ольга Казакова предлагается кандидатом на пост председателя комитета по просвещению.

Василий Пискарев вновь предложен на должность председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Елена Ямпольская, возглавлявшая комитет по культуре в предыдущем созыве, вновь будет выдвинута на этот пост, передает ТАСС. Возглавил фракцию «единороссов» депутат Владимир Васильев.