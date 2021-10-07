Мосгорсуд признал законным отказ исключить интернет-издание «Медуза» из списка иностранных агентов

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. Ранее иск редакции отклонил Замоскворецкий суд Москвы.
Российские власти считают «Медузу» иностранным агентом.
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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. Ранее иск редакции отклонил Замоскворецкий суд Москвы.
Российские власти считают «Медузу» иностранным агентом.
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…