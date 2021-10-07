Трое иностранцев, в том числе россиянин, задержаны в Болгарии

Их подозревают в промышленном шпионаже.

Все трое работали на оружейном заводе Арсенал в городе Казанлык. Как сообщает РБК на предприятии производили стрелковое и артиллерийское оружие и боеприпасы. Они взяли неоплачиваемый отпуск и не вернулась на работу в назначенный срок, после чего администрация обнаружила пропажу секретных документов, которые могли бы представлять существенный интерес для конкурентов, как в стране, так и за ее пределами. Несколько дней назад их задержали на греческой границе. В автомобиле нашли документы и некие предметы, которые могут подтверждать факт хищения.

Напомним, что в марте в МВД Болгарии сообщили действовавшей в стране группе агентов российскую разведки. Кроме того, Болгария подозревает Россию в серии взрывов на оружейных заводах, где хранилась продукция, приготовленная для поставок В Грузию и Украину.

В российском МИД эти подозрения назвали бездоказательными и абсурдными