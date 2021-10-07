Власти Татарстана объявили, что вводят обязательную изоляцию для непривитых жителей старше 65 лет

Новые ограничения начнут действовать в регионе с 11 октября. Для посещения ресторанов, торговых центров и спортивных залов потребуется специальный графический код, который подтверждает, что его обладатель привился от коронавируса или болел ковидом в течение последних 6 месяцев.

Ранее сегодня власти Пензенской области решили ввести обязательную вакцинацию для отдельных групп населения.

В России сегодня второй день подряд фиксируют более 900 смертей от коронавируса за сутки. По данным оперативного штаба, в Москве было выявлено 5 400 новых заболевших, тогда как накануне было около трех с половиной тысяч. По всей России обнаружено за сутки больше 27, 5 тысяч новых инфицированных.