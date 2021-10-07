Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму

В документе содержится определение антисемитизма и перечень его проявлений. За нарушение требований этого закона предусматривается гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность. Новая норма вступит в силу на следующий день после публикации.
2021-10-07T18:35:27+03:00
2021-10-07T18:35:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:35, 07 октября 2021
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