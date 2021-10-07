Власти Германии будут выплачивать пенсию евреям, пережившим блокаду Ленинграда, передает ТАСС.

Агентство ссылается на базирующуюся в Нью-Йорке организацию Jewish Claims Conference, которая занимается вопросами подобных компенсаций. Ежемесячные выплаты в 375 евро имеют право получить евреи, жившие на протяжении как минимум трех месяцев в блокадном Ленинграде. Кроме того, на них могут претендовать евреи, жившие как минимум три месяца в период с 1 апреля 1941 года по 31 августа 1944 года в Румынии или находившиеся на территории оккупированной Франции.