В Белом доме допустили, что к декабрю в США одобрят вакцинацию от коронавируса детей от 5 лет

Соответствующую заявку подали сегодня компании «Пфайзер» и «Байонтек». На данный момент в США их препарат разрешено применять с 12 лет. В конце сентября разработчики сообщили об успешном завершении клинических испытаний вакцины среди детей.
2021-10-07T18:34:47+03:00
2021-10-07T18:34:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2915968-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:34, 07 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…