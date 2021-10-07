Уроженец Занзибара Абдулразак Гурна получил Нобелевскую премию по литературе за 2021 год

На протяжении многих лет основной в его романах была тема беженцев.

По мнению Нобелевского комитета Гурне удалось бескомпромиссно и сострадательно проникнуть в последствия колониализма, судьбы беженцев и пропасть между культурами и континентами. Писателю и самому пришлось выбираться из этой пропасти. Он родился в семье мусульман арабского происхождения на острове Занзибар, который позже стал частью Танзании. По сути он и его семья тоже были беженцами, когда в конце 60-х вынуждены были переехать в Великобританию, где Абдулразак поступил в Кентский университет.

До первого романа было 20 лет и название его красноречиво «Память об отъезде», однако самым известным его произведением остается «Рай», который увидел свет в 1987 году. Помимо близких людям всей планеты проблем, Гурна ярко писал о культурных особенностях Восточной Африки, описывая это куда менее стереотипно, чем его предшественники. Этот роман равно, как и произведение «У моря» номинировались на Оскар. Всего Гурна написал 10 романов. На русском языке не был издан ни один из них.

Среди других претендентов на Нобелевскую премию эксперты называли известного японского писателя Харуки Мураками, англичанку Маргарет Этвуд и российского автора Людмилу Улицкую.

Писатель Виктор Шендерович считает нобелевскую премию по литературе политической. Шендерович напомнил, что огромное количество русских писателей, которых с полным правом можно назвать великими, не получали нобелевских премий. Он напомнил, что ни Набоков, ни Лев Толстой этой награды удостоены не были