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18:16, 07 октября 2021

CNN: Группировка российских хакеров продолжает попытки взлома правительственных сетей США и ряда стран Европы

О новых атаках американскому телеканалу рассказали эксперты компании Mandiant, которая занимается вопросами кибербезопасности. Примечательно, что речь идет о тех же хакерах, что осуществили взлом правительственных агентств США год назад. Они же, судя по всему, стояли за взломом Solarwinds, технологической компании, разрабатывающей программное обеспечение для управления сетями и инфраструктурой. Вице-президент Mandiant в интервью Си-эн-эн сказал, что «группировка создала угрозу для нескольких правительственных организаций, занимающихся вопросами внутренней и внешней политики, а также для поставщиков технологий, которые обеспечивают прямой или непрямой доступ к конечным целевым организациям в Северной Америке и Европе». В ходе последних атак использовались новые, неизвестные ранее инструменты и технологии. Эксперт также подтвердил, что Вашингтон внимательно следит за деятельностью российских хакеров. На днях этот вопрос поднимался на заседаниях Совета национальной безопасности Белого дома.

Автор публикации на сайте телеканала отмечает, что пока неясно, к каким данным хакерам удалось получить доступ, однако их деятельность представляет собой серьезный вызов администрации Байдена, которая «пытается противостоять усилиям главных кибер-противников США по приобретению важной государственной информации».

Группировка хакеров, о которой идет речь в публикации, известна по прошлогодней атаке на, по крайней мере, девять американских правительственных агентств с использованием программного обеспечения Solarwinds. Среди учреждений, подвергнутых взлому, — Департаменты юстиции, внутренних дел и ряд других. Злоумышленники проникали в компьютерные сети через не засекреченные почтовые рассылки. Атаки не удавалось обнаружить в течение нескольких месяцев, передает Си-эн-эн.

Американская генпрокуратура заявила накануне, что прибегнет к применению «законных принудительных мер», чтобы убедить компании, имеющие договорные отношения с правительством США, соблюдать в своей работе все необходимые стандарты кибербезопасности.


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