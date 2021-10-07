В Петербурге простились с Ольгой Старовойтовой

Правозащитница и сестра убитой депутата государственной думы Галины Старовойтовой скончалась на семьдесят четвёртом году жизни.



Проститься с Ольгой Старовойтовой пришли как молодые люди, так и её соратники по правозащитной деятельности. Один из присутствовавших даже сказал, что в Петербургском крематории собрались осколки разбитой российской демократии. Представители городских властей на прощании не появились. Зато были четверо депутатов петербургского законодательного собрания. Напомню, Ольга Старовойтова возглавляла фонд имени своей сестры. Её знакомые отмечают, что память о Галине Старовойтовой жива в Петербурге именно благодаря её сестре – Ольге Васильевне.

Она была членом международного союза журналистов и религиоведом. Фонд Галины Старовойтовой занимался увековечиванием памяти политика, благодаря ему существовал и музей бывшего депутата государственной думы. Напомним, что Галину Старовойтову застрелили более двадцати лет назад около своей квартиры в Петербурге. Исполнители убийства осуждены на сроки от 11 до 23 лет.

Добавлю, что заказчики убийства Галины Старовойтовой до сих пор не найдены.