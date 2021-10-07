В России резко выросло число заражений коронавирусом

Заболеваемость продолжает расти уже третью неделю. По данным федерального оперативного штаба, за последние сутки было выявлено более 27 с половиной тысяч новых случаев. Скончались 924 человека. Смертность за последнюю неделю обновила максимум с начала пандемии.

Особенно сильно ухудшение ситуации сказывается на обстановке в столице. За последние сутки в Москве вирус был выявлен почти у пяти с половиной тысяч человек. Накануне было на две тысячи меньше. Сложная ситуация наблюдается также в Санкт-Петербурге и Московской области.

В понедельник стало известно, что в России развернуто почти 230 тысяч коек в ковид-центрах, и власти продолжают наращивать их число. Пока что около 14% из них остаются свободными. Тяжелая ситуация с числом свободных мест наблюдается в Республике Коми, Ярославской и Владимирской областях.

Всего с начала 2020 года в России было выявлено более семи с половиной миллионов заражений коронавирусом. Более 200 тысяч заразившихся умерло.

Аналитик открытых данных Александр Драган объяснил «Эху», что рост заболеваемости коронавирусом в Москве начался гораздо раньше. Драган добавил, что многие либо не делают тесты на коронавирус, либо их делают неправильно или поздно, поэтому они не попадают в статистику. По его словам, из-за этого в Москве на самом деле может быть в три раза больше заболевших, чем по официальным данным.