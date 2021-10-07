Основателю компании в сфере кибер-безопасности Grouр-IB Илье Сачкову предъявили обвинение в госизмене

Следствие утверждает, что бизнесмен сотрудничал с иностранными спецслужбами и передавал им сведения, составляющие гостайну. При этом никакие детали и обстоятельства возможного преступления не называются. За измену Родине ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Об аресте одного из самых известных в стране деятелей в сфере развития интернет-технологий Ильи Сачкова стало известно 28 сентября. Защита основателя компании обжаловала решение суда. Сам бизнесмен не признает своей вины, а сотрудники и родственники уверены в его невиновности.

Вчера журнал Форбс опубликовало письмо матери бизнесмена в адрес президента с просьбой разобраться в деле и освободить ее сына. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня отметил, что решение относительно обвиняемого будет принято исключительно судом.

Апелляция на решение об аресте бизнесмена Ильи Сачкова будет рассмотрена 21 октября.