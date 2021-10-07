Сегодня истёк срок давности по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской

Редакция «Новой» выпустила документальный фильм в годовщину убийства. Заказчики преступления до сих пор неизвестны, рассказал заместитель главного редактора Сергей Соколов.

Журналисты намерены добиваться возобновления следствия. Анна Политковская была убита в подъезде собственного дома 7-го октября 2006 года. Киллер сделал четыре выстрела в упор, в то м числе контрольный – в голову. В 2014 году Мосгорсуд вынес решение по фигурантам уголовного дела Рустама Махмудова и Лом Али-Гайтукаева приговорили к пожизненному лишению свободы. По версии следствия, Махмудов был исполнителем, а Гайтукаев – организатором убийства. Также осуждены трое посредников. При этом заказчик до сих пор неизвестен. Коллеги Политковской считают причиной убийства профессиональную деятельность. Журналисты уверены, что многие улики обстоятельства указывают на причастность к преступлению руководства Чечни.

В 2018 году ЕСПЧ признал неэффективным расследование убийства Политковской. Адвокат Анна Ставицкая, представляющая интересы семьи Политковской, полагает, что точка в этом деле до сих пор не поставлена. Следствие никуда не продвинулось, российская власть в этом не заинтересована, сказала Ставицкая в интервью «Радио Свобода», которое в России признано иностранным агентом. В Кремле отказываются комментировать работу следователей по делу об убийстве Анны Политковской. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил о неотвратимости наказания для исполнителей и заказчиков.

Политковскую убили в День рождения президента Владимира Путина. Сразу после убийства Путин заявил, что это преступление «наносит гораздо больший урон, чем публикации Политковской с острой критикой властей».

Сегодня с самого утра к дому Анны Политковской на Лесной улице несут цветы. Участница антивоенных пикетов Ольга Мазурова отметила в интервью «Эху» бесстрашие, честность и человечность публикаций Политковской.

Зарубежные дипломаты почтили память журналистки Анны Политковской. Они посетили редакцию «Новой газеты», где открылась комната-музей с личными вещами убитой журналистки.

Во дворе редакции «Новой газеты» недалеко от Чистых прудов сегодня было не протолкнуться. Коллеги Политковской, бывшие и нынешние сотрудники издания, иностранные посланники и журналисты, освещавшие акцию. Около трех часов дня гости приняли участие в символической церемонии: посадили в землю луковицы, присыпали грунтом и полили. Кто-то заметил, что такого единства среди дипломатов давно не было. Трагический повод объединил представителей посольств из Литвы, Польши, Великобритании, США. Среди участников был и посол Латвии Марис Риекстиньш.

Журналисты охотно брали у гостей комментарии. В толпе попадались правозащитники, обозреватель Зоя Светова, адвокат родственников Политковской Анна Ставицкая. Больше всех внимания уделяли Дмитрию Муратову.

Собравшихся пригласили в офис редакции. Там сегодня открылся небольшой музей. Это кабинет, где работала Политковская. На рабочем столе – цветы, письма, которые ей присылали, монитор компьютера, на котором высвечиваются ее фотографии, и клавиатура. Системного блока нет. Он до сих пор находится у следователей. На стенах — газетные статьи таблички с фотоматериалами из дела и вопросами о резонансном убийстве, на которые, по мнению редакции «Новой», власти до сих пор не дали ответа.

К 15-летию со дня гибели Политковской вышло новое издание книги «За Что» — это сборник репортажей, очерков, фотографий и воспоминаний.