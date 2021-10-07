Уголовное дело против уроженцев Дагестана, которые избили пассажира метро, переквалифицировано на более тяжкую статью

Уголовное дело против уроженцев Дагестана, которые избили пассажира в московском метро, переквалифицировано на более тяжкую статью. Об этом сообщила официальный представитель следственного комитета Светлана Петренко.

Ранее полиция возбудила уголовное дело по статье хулиганство. Глава следственного комитета Александр Бастрыкин поручил наградить Романа Ковалева ведомственной медалью «Доблесть и отвага», как сказано, за смелость и активную гражданскую позицию.

Серьёзный инцидент произошёл вечером в понедельник. В вагон поезда на станции метро Электрозаводская Арбатской-Покровской линии вбежали трое уроженцев Дагестана. Они, по словам очевидцев, были в состоянии алкогольного опьянения. Молодые люди начали хулиганить в вагоне, они пытались стащить несколько женщин с мест. Затем дагестанцы пристали к девушке и стали оскорблять. За неё вступился 25-летний Роман Ковалёв. Он работает барменом в одном из столичных заведений. Позже из больницы Ковалёв рассказал, что попросил хулиганов не выражаться. За это ему сломали нос и кости лица.

Пострадавший также рассказал, что в вагоне было много людей, но мужчины, заметив драку, отбежали в другую часть вагона. Видео жестокого избиения обошло интернет. На нём парня, лежащего на полу в луже крови, ожесточённо и сильно бьёт ногами по голове как установили следователи Магамаали Ханмагомедов. О случившемся рассказала одна из очевидцев.

На станции Первомайская нападавшие выбежали, позже на улице их задержали полицейские. Им дагестанцы угрожали ножом и перцовым баллончиком. Нападавших арестовали на 2 месяца. Они оказались ранее судимы за кражи и побои. Пострадавший сказал интернет-изданию life, что не примет извинений от избивших его уроженцев Дагестана. Ковалёв как отмечает издание не только бармен, но и спортсмен. Он занимался волейболом, боксом, греблей на байдарке, баскетболом, десять лет посещал спортивный зал. Впрочем, это ему в конфликте не помогло. Многие пользователи соцсетей выражают избитому москвичу поддержку, осуждают поведение напавших на него кавказцев и возмущаются тем, что другие пассажиры не вмешались в конфликт. Не остались в стороне и звезды. Так актриса, теле— и радиоведущая Яна Поплавская назвала «шакалами» напавших дагестанцев и героем парня, который вступился за девушку. Она предложила максимально строго наказать уроженцев южной республики.

Следственный комитет обещал наградить москвича, вступившегося за девушку. Он получит медаль «Доблесть и отвага», сообщает сайт СК.

Депутат Госдумы от Дагестана 7-го созыва Гаджимет Сафаралиев призывает не акцентировать внимание на национальности тех, кто совершил нападение в московском метро.

«Если мы будем раздувать это дело и обозначать, что из Дагестана, по национальности, ничего хорошего из этого не будет. Преступник – он и есть преступник, он не имеет национальности. Если этот идиот, урод, такое допускает, понятно, что у него в голове, что у него воспитания никакого, что у нет никаких нравственных ценностей. Это все понятно. Не надо этому придавать политическое значение, это, я считаю, неправильно. Нарушили закон, согласно статье закона надо отвечать. Если это хулиганство — за хулиганство, если это покушение на жизнь человека, значит, по другой статье отвечать, сопротивление властям – сопротивление властям. Они заслуживают самого сурового наказания», — сказал он.

Г.Сафаралиев отметил, что необходимо провести воспитательную работу в семьях, где выросли виновные в избиении пассажира. «Надо в Дагестане для профилактики узнать, что за родители, что за семья, где проживают, чтобы дети в этих семьях, молодежь, которая приезжает, уезжает, понимали, что не только будут наказаны законом, но еще будет общественное порицание там, где они живут их семье, их родителям. Надо воспитательную работу проводить серьезную», — заключил он.

Журналист Патимат Махмудова рассказала «Эху», что действия этих молодых людей осуждают те, кто живет в Дагестане.

Махмудова считает, что инцидент в московском метро не следует рассматривать как межнациональный конфликт.

Реакция на инцидент в московском метро может быть связана с попыткой властей поспекулировать на теме этнической преступности, считает руководитель программы «Российская внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников.