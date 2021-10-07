Суд в Казани арестовал старшего следователя, которого обвиняют в ограблении отдела следственного комитета

По версии следствия, в похищенном сейфе было 14,5 миллионов рублей. Всего в деле пять фигурантов, один из которых полностью признал вину и сотрудничает со следствием.
2021-10-07T17:32:09+03:00
2021-10-07T17:32:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 07 октября 2021
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