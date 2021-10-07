Федеральный суд США наложил временный запрет на применение закона Техаса о запрете абортов — принятый республиканскими властями штата вопреки решению Верховного Суда от 1973 года о легализации абортов, закон привел к прямом ущемлению конституционных прав граждан.

Закон штата Техас, запрещающий аборты после шести недель, был принят вопреки историческому решению Верховного Суда 1973 года, который легализовал аборты в стране. Республиканские власти Техаса придумали необычный способ обойти решение Верховного Суда — исполнение закона о запрете абортов полностью делегировано частным лицам: любое лицо может подать гражданских иск в суд к лицу, способствующему проведению аборта, и потребовать остановить процедуру. В случае выигрыша дела в суде власти Техаса обязуется выплатить истцу из бюджета штата награду в 10 тысяч долларов.

Ответчиками могут выступать врачи, члены семье женщины и даже водители такси. Закон был немедленно оспорен в судах, в том числе ходатайство было подано в Верховный суд с требованием наложить временный запрет на применение закона — но состоящий теперь из консервативного большинства, Верховный Суд это делать отказался. 1 сентября закон вступил в силу. В среду вечером федеральный суд наложил временный запрет на применение закона в рамках иска, поданного Минюстом США к штату Техас.

Власти Техаса заявили, что обжалуют это решение в апелляционной инстанции.

Дальнейшая судьба техасского запрета на аборты зависит от исхода судебных разбирательств по существу, но закон предусмотрел и ситуацию, при которой суд наложит временный запрет на его исполнение — любой желающий сможет подать ретроспективные иски к тем, кто обеспечивал процедуру аборта в период временного запрета, если закон в итоге будет признан конституционным.