МВД Болгарии сообщило о задержании россиянина по подозрению в промышленном шпионаже

Вместе с ним задержаны двое граждан Литвы. Все они работали на военном заводе. Недавно они ушли в отпуск, затем не вернулись на работу, а на предприятии обнаружил пропажу важных документов.

Во вторник подозреваемых задержали на границе с Грецией.