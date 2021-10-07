МВД Болгарии сообщило о задержании россиянина по подозрению в промышленном шпионаже

Вместе с ним задержаны двое граждан Литвы. Все они работали на военном заводе. Недавно они ушли в отпуск, затем не вернулись на работу, а на предприятии обнаружил пропажу важных документов.
Во вторник подозреваемых задержали на границе с Грецией.
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Вместе с ним задержаны двое граждан Литвы. Все они работали на военном заводе. Недавно они ушли в отпуск, затем не вернулись на работу, а на предприятии обнаружил пропажу важных документов.
Во вторник подозреваемых задержали на границе с Грецией.
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…