Власти Дагестан осудили жителей республики, который избили в столичном метро москвича, вступившегося за девушку

«Очень жаль, что по таким людям могут судить о дагестанцах» – говорится в заявлении пресс-службы главы республики Сергея Меликова, «тем более, что в разных уголках России жители республики первыми бросаются на помощь, зачастую рискуя своей жизнью» – говорится в тексте.

Ранее в Москве были задержаны трое мужчин, выходцев с Северного Кавказа, который жестоко избили Романа Ковалева. Юноша ехал после знакомства с родителями своей девушки. В вагоне он вступился за молодую женщину, которую оскорбляли трое мужчин. После сделанного замечания он получил удар в лицо, затем к избиению присоединились остальные двое.

У Ковалева серьезно поврежден глаз, потребовалась операция. Другие пассажиры предпочли в ситуацию не вмешиваться, хотя по словам Ковалева вагон был битком. Задержанные позже раскаялись в содеянном.

Глава следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился подготовить документы для награждения Романа Ковалева медалью «Доблесть и отвага»