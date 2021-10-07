Танзанийский писатель Абдулларазак Гурна признался, что присуждение ему Нобелевской премии стало полной неожиданностью

Он сказал агентству Reuters, что все еще пытается осознать случившееся.
Абдулларазак Гурна с 1968 года живет в Великобритании и больше 35 лет преподает литературу в Кентском университете.
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Он сказал агентству Reuters, что все еще пытается осознать случившееся.
Абдулларазак Гурна с 1968 года живет в Великобритании и больше 35 лет преподает литературу в Кентском университете.
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…