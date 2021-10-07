Два уголовных дела возбуждены в Оренбургской области после смерти десяти жителей от алкоголя

Еще один пострадавший от отравления находится в реанимации. Дела возбуждены по статье о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц, передает ТАСС.
2021-10-07T16:32:30+03:00
2021-10-07T16:32:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 07 октября 2021
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