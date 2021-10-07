Нобелевскую премию по литературе присудили писателю из Африки

Уроженец Танзании Абдулразак Гурна стал лауреатом за «бескомпромиссное и чувственное обличение последствий колониализма и судьбы беженцев в водовороте культур и континентов», так говорится в решении Нобелевского комитета. Практически во всех произведениях Гурна прослеживается тема вынужденной эмиграции и борьбы за выживание угнетённых народов. Сам писатель, вынужден был уехать из родной страны больше 40 лет назад в связи с антиарабскими настроениями на Занзибаре. Он переехал в Великобританию, где живёт и по сей день.

В своём последнем на данный момент романе «Загробная жизнь» Гурна рассказывает историю юноши по имени Хамза, живущем в Восточной Африке в начале 20 века. Регион колонизирован Германией, и главный герой отправляется на войну, где подвергается издевательствам со стороны своего командира. Как отметили в Нобелевском комитете, в этом произведении писатель в очередной раз затрагивает тему расизма и ярко описывает беззащитность человека перед господствующей идеологией.

Вручение Нобелевской премии пройдет 10 декабря в Стокгольмской ратуше.