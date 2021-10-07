СК переквалифицировал на более тяжкую статью против уроженцев Дагестана, которые избили пассажира в московском метро

Следственный комитет переквалифицировал на более тяжкую статью уголовное дело против уроженцев Дагестана, которые избили пассажира в московском метро. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Нападавшим грозит больше десяти лет тюрьмы. Пострадавший Роман Ковалев вступился за девушку. Глава следственного комитета Александр Бастрыкин решил наградить молодого человека ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

Министр по национальной политике Дагестана Энрик Муслимов заявил о том, что дагестанцы, избившие человека в метро, дискредитируют честь республики, позорят свое имя и свои семьи.

Журналист Патимат Махмудова рассказала «Эху», что действия этих молодых людей осуждают те, кто живет в Дагестане.

Махмудова считает, что инцидент в московском метро не следует рассматривать как межнациональный конфликт.