Навальный стал лауреатом немецкой премии за вклад в свободу СМИ

От имени Навального награду принял его соратник Леонид Волков.
Присуждением премии Навальному её учредители, как говорится в их заявлении, «подчеркивают важность защиты европейских ценностей независимой оппозицией и гражданским обществом»
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От имени Навального награду принял его соратник Леонид Волков.
Присуждением премии Навальному её учредители, как говорится в их заявлении, «подчеркивают важность защиты европейских ценностей независимой оппозицией и гражданским обществом»
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…