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15:31, 07 октября 2021

Пресненский суд Москвы 21 октября рассмотрит первый иск КПРФ

Коммунисты пытаются оспорить результаты электронного голосования в Москве. Всего в суд подано 32 исковых заявления. 


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