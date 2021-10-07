Пресненский суд Москвы 21 октября рассмотрит первый иск КПРФ

Коммунисты пытаются оспорить результаты электронного голосования в Москве. Всего в суд подано 32 исковых заявления.
2021-10-07T15:31:49+03:00
2021-10-07T15:31:49+03:00
https://echo.msk.ru/news/2915860-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:31, 07 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…