Следователи требуют арестовать вице-президента «Сбербанка», бывшего замминистра просвещения Марину Ракову

Ее обвиняют в особо крупном мошенничестве. Ходатайство следствия поступило в Тверской суд.
В «Сбербанке» уточнили, что Ракова уволена с 4 октября. Виновной она себя не признает.
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Ее обвиняют в особо крупном мошенничестве. Ходатайство следствия поступило в Тверской суд.
В «Сбербанке» уточнили, что Ракова уволена с 4 октября. Виновной она себя не признает.
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…