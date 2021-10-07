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15:31, 07 октября 2021

Против дагестанцев, избивших пассажира в московском метро, возбуждены два уголовных дела

Это дела о покушении на убийство и применении насилия в отношении представителя власти, сообщила официальный представитель следственного комитета Светлана Петренко. Переквалифицировать дело со статьи хулиганство на более тяжкую статью поручил глава СК Александр Бастрыкин. Он решил наградить пострадавшего ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

Министр по национальной политике Дагестана Энрик Муслимов заявил, что дагестанцы, избившие человека в метро, дискредитируют молодежь республики, позорят свое имя и свои семьи.


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