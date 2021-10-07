Рост заболеваемости коронавирусом осложнил ситуацию в регионах

Количество свободных коек в местных больницах сокращается.

В Саратове свободными остаются всего 6 процентов мест в инфекционных больницах и ровно на это количество фонд увеличился по сравнению с январем, когда отмечались пиковые значения. Немногим лучше положение дел во Владимирской области, где свободны всего 8 процентов мест. В Иркутской области и Москве врачи могут оперировать значительно большими объемами – соответственно 20 и 35 процентов. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что регион может прекратить оказание плановой медицинской помощи, чтобы освободить мощности под ковидные отделения. Исключение будет сделано только для экстренных случаев. В Воронежской области болезнь губернатора Александра Гусева едва не спровоцировала политический скандал. Кремлю пришлось опровергать слухи о том, что он ушел в отставку по состоянию здоровья.



Между тем, ранее Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уверяла, что общефедерального локдауна не будет.