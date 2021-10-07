Министр по национальной политике Дагестана Энрик Муслимов осудил поступок дагестанцев, избивших пассажира в метро

Министр по национальной политике Дагестана Энрик Муслимов заявил, что дагестанцы, избившие пассажира в московском метро, свои поступком дискредитируют дагестанскую молодежь и позорят свое имя и свои семьи. Кроме того, Муслимов заявил о том, что в СМИ не нужно разжигать межнациональную рознь. По словам министра, преступник не имеет национальности.

Инцидент произошел 4-го октября в вагоне поезда метро. Трое дагестанцев избили пассажира, который вступился за девушку. Пострадавший – Роман Ковалев – госпитализирован. Сегодня стало известно, что глава следственного комитета Александр Бастрыкин поручил наградить Ковалева ведомственной медалью «Доблесть и отвага» — за смелость и активную гражданскую позицию.