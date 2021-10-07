Экономист Гуриев считает, что Навальный заслуживает Нобелевскую премию мира

Экономист Сергей Гуриев считает, что политик Алексей Навальный заслуживает Нобелевскую премию мира. Об этом он сообщил во время прямого эфира на YouTube-канале радиостанции «Эхо Москвы».

«Я считаю, было бы хорошо, если бы Алексей Навальный получил Нобелевскую премию мира, потому что Алексей Навальный действительно человек, который больше всех в России сделал для того, чтобы Россия стала свободной и процветающей страной», — сказал Гуриев.

Он отметил, что Навальный «не побоялся подвергнуть свою жизнь риску и находится сегодня в тюрьме по абсолютно неправомерным поводам». «И это не только моя точка зрения, но и Европейского суда по правам человека, и комитета министров Совета Европы, членом которого является и Россия. В рамках российского права Алексей Навальный должен быть освобожден немедленно, даже в соответствии с новой поправленной Конституцией», — считает Гуриев.

Он также подчеркнул, что «Алексей Навальный является политзаключенным N1 в мире». «И для борьбы за права человека было бы полезно, если бы коллеги в Осло поддержали его борьбу за свободу России и всего мира», — полагает Гуриев.

По его словам, «надо понимать, что демократическая оппозиция в России борется не только за то, чтобы граждане России имели права, свободы и рост доходов». «Такие люди, как Алексей Навальный, сделав Россию более свободной, мирной и процветающей страной, помогут и всему миру, потому что в мире всегда будут проблемы до тех пор, пока Россия будет коррумпированной клептократией», — заключил Гуриев.