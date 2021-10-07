Верховный суд не имеет возражений против законопроекта о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов

Верховный суд России не имеет возражений против законопроекта депутатов-единороссов о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних. Официальный отзыв опубликован в электронной базе Госдумы. При этом суд высказал замечания, касающиеся уточнения формулировок в законопроекте, сообщает ТАСС.