Парламент Украины проголосовал за отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера

Отставку поддерживали 284 депутата, в том числе 215 из партии «Слуга народа». Разумков ранее возглавлял эту партию и был первым в партийном списке на парламентских выборах. В начале октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у партии миллион вопросов к председателю Верховной рады, который должен был поддерживать партийную линию по ключевым законопроектам, но «пошел другим путем».

В партии «Слуга народа» в свою очередь заявили, что инициировали отставку Разумкова не только из-за политических разногласий, но и из-за нарушения регламента.