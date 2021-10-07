Решение сократить численность миссии России при НАТО не связано с какими-то конкретными делами — Йенс Столтенберг

Решение сократить численность миссии России при НАТО не связано с какими-то конкретными делами, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. По его данным, отозвана аккредитация у восьми сотрудников миссии, которые на самом деле были агентами разведслужб и работали под прикрытием. Столтенберг подчеркнул, что НАТО в последнее время столкнулся с активизацией «враждебной деятельностью со стороны России» и альянсу нужно быть бдительным.