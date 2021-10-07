В Кремле отказались комментировать работу следствия по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, преступление, особенно заказные, очень сложны в раскрытии, но наказание для исполнителей и заказчиков должно быть неотвратимым.

Анна Политковская была убита пятнадцать лет назад. Сегодня истек срок давности по делу. Имена заказчиков не названы до сих пор. Редакция «Новой газеты» заявила о том, что намерена добиваться возобновления следствия.