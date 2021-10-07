Блогер из Петербурга получил 200 часов обязательных работ за видео о смертельной опасности вакцинации

Его ролики смотрели миллионы пользователей.

Блогер Антон Мысливец полностью признал свою вину и раскаялся в распространении ложной информации. Ему вынесли далеко не самое строгое наказание из возможных: ему грозило до трёх лет лишения свободы или штраф до семисот тысяч рублей, он же отделался всего двумя сотнями часов обязательных работ. Напомню, внимание правоохранительных органов привлёк ролик на канале «Кромола» под названием «Мир после вируса: планета после обнуления». В нём блогер рассказывал о том, что все разрабатываемые в мире вакцины должны привести к смерти людей. По словам Мысливца, именно таким образом мировое правительство решило сократить численность жителей планеты. В интернете ролик появился ещё полтора года назад, в начале первой волны коронавируса. Сам блогер признался, что, спекулируя на темах вроде коронавируса, пытался привлечь внимание и получить больше просмотров.

На суде блогер сообщил, что пока не прививался, так как переболел коронавирусом примерно за месяц до выхода ролика в сеть.